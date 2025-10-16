edición general
4 meneos
45 clics
El mercado augura que el BBVA se quedará entre el 30% y el 50% en su opa al Sabadell

El mercado augura que el BBVA se quedará entre el 30% y el 50% en su opa al Sabadell

El precio y las consecuencias de una posible segunda opa se convierten en el último campo de batalla de la guerra entre las dos entidades. El resultado oficial de la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell no se conocerá hasta este viernes, pero el mercado ya se ha formado un criterio predominante. A riesgo de equivocarse, entre los inversores profesionales, el resto de bancos y algunos agentes del entorno de la operación se ha impuesto la impresión de que lo más probable es que el grupo de origen vasco se haya quedado con un grado..

| etiquetas: opa hostil bbva , contra sabadell , campo de batalla de los dos bancos
3 1 0 K 37 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
pepel #1 pepel
Mercado, asistir económicamente a BBVA para que lance esa segunda OPA, si no queréis ver vuestros activos en peligro.
0 K 20
Robus #2 Robus
#1 Yo estoy por invertir... en empresas de anuncios!

Entre BBVA y el Sabadell este año van a nadar en billetes! :-D

Pesaitos con los anuncios... espero que no se haga una segunda opa... o, al menos, que el tribunal supremo les prohiba publicitarla!
0 K 12

menéame