“A menudo es más barato pagar multas que arrancar los eucaliptos”, advierten ingenieros de APENFOGA

...En el epicentro de este debate se sitúa la moratoria a las nuevas plantaciones, impuesta por la Xunta y cuya prórroga más allá de diciembre de 2025 está en el candelero. Mientras el sector clama por la libertad de plantación, y los ecologistas exigen su prohibición total, hablamos con la portavoz de la Asociación Profesional de Enxeñería Forestal da Xunta de Galicia (APENFOGA) para aportar algo de luz técnica. Basándose en el saber forestal, la asociación desmantela el simplista argumento de que el eucalipto no arde en zonas como A Mariña,