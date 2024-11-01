·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9756
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
8890
clics
Una oda al self-hosting
6508
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5717
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
4097
clics
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
más votadas
663
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
523
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
503
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
363
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
404
Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: 'Yo pago cada año el paseo de una cabra'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
145
clics
Matemáticas 1972 [Eng]
Encontré hace mucho tiempo en Berlín un libro de matemáticas de la RDA que forma parte de una serie. Los volúmenes 1 y 2 son los mejores de la colección. Todos los escaneos son nuestros.
|
etiquetas
:
libro
,
rda
,
matemáticas
8
0
0
K
176
curiosidades
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
176
curiosidades
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocolisto
Sorprendente
1
K
40
#2
Find
Espero que tenga las instrucciones. Me parece confuso
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente