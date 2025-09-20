El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

En enero de 2025, la inflación en la Comunidad de Madrid alcanzó el 3,1%, destacando incrementos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,6%), así como en restaurantes y hoteles (5,3%). En concreto, la hostelería en la capital española registraba una subida de precios de restauración del 3,7% este mes de agosto con respecto al año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto, entre otras cosas, se debe a una combinación de factores estructurales que afectan tanto a los consumidores co
Por mi experiencia en Madrid 15 euros es lo que pagas en un polígono industrial sin nada de glamour, lo normal en el centro anda más por 17-20 eur.
Lo que sí tengo claro es que cada vez nos reunimos más los amigos en alguna casa y cenamos mucho más a gusto y por mucho menos dinero que cuando salíamos por ahi de fritangas
Café solo 1'6, americano 1'7 o 1'8
Antes sacabamos a los padres y un día a la semana nos íbamos.
Aquí en el pais vasco los 15€ se superaron hace ya tiempo
Si me voy a una calculadora de inflación real me sale 13 euros actuales.
Sabiendo que eso era los mas barato y que la inflación "real de calle" es superior a la del gobierno, pues 15 euros es normal.