edición general
11 meneos
14 clics
El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

En enero de 2025, la inflación en la Comunidad de Madrid alcanzó el 3,1%, destacando incrementos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,6%), así como en restaurantes y hoteles (5,3%). En concreto, la hostelería en la capital española registraba una subida de precios de restauración del 3,7% este mes de agosto con respecto al año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto, entre otras cosas, se debe a una combinación de factores estructurales que afectan tanto a los consumidores co

| etiquetas: menú , día , madrid , por encima , 15 € , inflación , hostelería
9 2 0 K 115 actualidad
19 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
Comentarios destacados:    
#10 Pitchford
Las comidas en restaurantes no son en general sanas, por los aceites, por el exceso de sal, por las salsas de bote, por el pan.. Así que lo ideal es pecar solo de vez en cuando y comer en casa o en restaurantes muy concretos..
1 K 31
Asnaeb #1 Asnaeb
Después lloran que si la gente no va.
2 K 30
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 hombre el IPC ha subido un 2,8 ... tampoco es que se les haya ido la mano
1 K 21
bronco1890 #19 bronco1890
#2 Y los alquileres de los locales del orden del 7-10%
Por mi experiencia en Madrid 15 euros es lo que pagas en un polígono industrial sin nada de glamour, lo normal en el centro anda más por 17-20 eur.
0 K 11
Macadam #3 Macadam *
#1 yo, como he dejado de ir, no sé si llorarán o no.
Lo que sí tengo claro es que cada vez nos reunimos más los amigos en alguna casa y cenamos mucho más a gusto y por mucho menos dinero que cuando salíamos por ahi de fritangas :-D
4 K 49
pepel #4 pepel
#1 Es que no van ni los camareros, no merece la pena.
0 K 18
Esku #7 Esku
#1 Como alguien relacionado con la hosteleria te digo que el genero esta subiendo mucho, especialmente algunos productos.
1 K 19
#15 juanac
#7 Qué porcentaje de los costes supone la materia prima frente a otros? (por ejemplo, costes salariales)
0 K 10
Esku #16 Esku
#15 Pues no te se decir, es algo que nunca salio con mi colega/jefe, solo se, que a pesar de que el menu es 10€ mas caro respecto a cuando abrio, gana menos porcentualmente y va realmente apurado raspando lo minimo para no cerrar.
0 K 8
#8 Katos
#1 ¿el concepto de inflación tú lo dejas para las neuronas de otros verdad?.
1 K -4
Asnaeb #14 Asnaeb
#8 No claro que no, gracias por recordarlo, incluso para los beneficios desorbitados también quieren aplicarle la inflación, si antes ganaban 5 ahora quieren ganar 7.
0 K 10
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
jajajajajajajaja, en mi ciudad ya no bajan un sábado o festivo de los 22€, entre diario son 16€ y no hay casi turistas, una caña de cerveza 2€ y un café solo 1.180€, eso si diminuto.
1 K 30
Pertinax #12 Pertinax *
#9 A 1.180€ el café debe ser de cagarrutas de civeta por lo menos. :troll:
0 K 10
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#9 Perdon, 1,80€ el solo diminuto.
0 K 20
Kasterot #17 Kasterot *
#9 caña cerveza ya la subieron a 2'6 € margen izda nervion.
Café solo 1'6, americano 1'7 o 1'8
0 K 14
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#17 Luego se quejan si las familias compran la cerveza en el hiper a 33 céntimos la lata y se las beben en casa.
0 K 20
Kasterot #6 Kasterot
Hace que no salgo a comer menu algo más de un año.
Antes sacabamos a los padres y un día a la semana nos íbamos.
Aquí en el pais vasco los 15€ se superaron hace ya tiempo
1 K 24
Pertinax #5 Pertinax
En Madrid, en Bilbao, en Barcelona...
0 K 10
allaquevamos #11 allaquevamos
Yo deje Madrid hace más de 10 años y ya entonces encontrar bares donde el tipico menu del dia de un trabajador de la zona por debajo de 10 euros era raro, los menos.

Si me voy a una calculadora de inflación real me sale 13 euros actuales.
Sabiendo que eso era los mas barato y que la inflación "real de calle" es superior a la del gobierno, pues 15 euros es normal.
0 K 7

menéame