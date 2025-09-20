El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

En enero de 2025, la inflación en la Comunidad de Madrid alcanzó el 3,1%, destacando incrementos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,6%), así como en restaurantes y hoteles (5,3%). En concreto, la hostelería en la capital española registraba una subida de precios de restauración del 3,7% este mes de agosto con respecto al año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto, entre otras cosas, se debe a una combinación de factores estructurales que afectan tanto a los consumidores co