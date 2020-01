Las mentiras de PP y Vox sobre el veto parental

Claro que los padres deciden sobre la educación de sus hijos, pero no como quien elige el menú en un restaurante. La educación pública no es uno de esos negocios donde el cliente siempre tiene la razón La igualdad entre hombres y mujeres no es una ‘convicción’: es un derecho constitucional. Lo que Vox pretende es combatir esa realidad, y que sus prejuicios puedan ser considerados respetables