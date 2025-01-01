edición general
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda

Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda

El cuadrante establecido para el mes de agosto en el distrito ourensano de Valdeorras, el que ha registrado el peor incendio de la historia de Galicia, demuestra que sólo cuatro de las ocho motobombas trabajaban a pleno rendimiento, pese a que la Xunta afirmaba que el operativo estaba "al 100%"

