La mentira de la 'médica' María Jesús Montero: la oposición que aprobó es de administrativa en el Virgen del Rocío

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha quedado atrapada en una contradicción que golpea de lleno su relato político de campaña. La investigación publicada por ABC, y respaldada por la documentación oficial del BOJA, sostiene que la plaza que conserva en reserva en el Servicio Andaluz de Salud no corresponde a una plaza de médica asistencial, sino a una categoría administrativa del personal no sanitario. El núcleo de la polémica está en que el PSOE andaluz difundió el pasado 16 de abril un...
| etiquetas: maría jesús montero , medida , mentira , administrativa , psoe , andalucía
Aunque como fuera igual que la Gusanita, que acabó derecho a los tropecientos años, cuando ya era un cargo de la Junta...
Sí, es un puesto administrativo, pero de alto nivel técnico y directivo (Grupo A1). No es el administrativo que atiende en una ventanilla, sino el que gestiona el hospital "por dentro"
La mentira del MIRA.