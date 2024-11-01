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La mentira de la 'médica' María Jesús Montero: la oposición que aprobó es de administrativa en el Virgen del Rocío

La mentira de la 'médica' María Jesús Montero: la oposición que aprobó es de administrativa en el Virgen del Rocío

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha quedado atrapada en una contradicción que golpea de lleno su relato político de campaña. La investigación publicada por ABC, y respaldada por la documentación oficial del BOJA, sostiene que la plaza que conserva en reserva en el Servicio Andaluz de Salud no corresponde a una plaza de médica asistencial, sino a una categoría administrativa del personal no sanitario. El núcleo de la polémica está en que el PSOE andaluz difundió el pasado 16 de abril un...

| etiquetas: maría jesús montero , medida , mentira , administrativa , psoe , andalucía
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3 comentarios
13 3 1 K 247 actualidad
#1 tropezon *
Pero... ¿qué carrera terminó? Pues Medicina

Aunque como fuera igual que la Gusanita, que acabó derecho a los tropecientos años, cuando ya era un cargo de la Junta...
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FunFrock #2 FunFrock
Joer con los médicos de shrodinger de la sanidad. Como la señora aquella vestida con bata q al final era administrativa
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Felipe_Cestos #3 Felipe_Cestos *
Función Administrativa: Posee una plaza como técnica de la función administrativa de hospitales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Sí, es un puesto administrativo, pero de alto nivel técnico y directivo (Grupo A1). No es el administrativo que atiende en una ventanilla, sino el que gestiona el hospital "por dentro"

La mentira del MIRA.
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menéame