La mentira de la 'médica' María Jesús Montero: la oposición que aprobó es de administrativa en el Virgen del Rocío

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha quedado atrapada en una contradicción que golpea de lleno su relato político de campaña. La investigación publicada por ABC, y respaldada por la documentación oficial del BOJA, sostiene que la plaza que conserva en reserva en el Servicio Andaluz de Salud no corresponde a una plaza de médica asistencial, sino a una categoría administrativa del personal no sanitario. El núcleo de la polémica está en que el PSOE andaluz difundió el pasado 16 de abril un...