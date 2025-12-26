Mensajes religiosos para felicitar la Navidad de funcionarios de la administración Trump generan rechazo [ENG]

Altos funcionarios de la administración del Donald Trump publicaron mensajes en términos explícitamente sectarios, como definir la navidad como el día para celebrar el nacimiento de “nuestro Salvador Jesucristo”. Los mensajes se distancian marcadamente del estilo más secular de "Santa Claus y renos" que ha sido la norma para los años pasados. Las publicaciones representan el ejemplo más reciente de los esfuerzos de la administración por promover los valores culturales y el lenguaje de la base cristiana.