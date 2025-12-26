Mensajes religiosos para felicitar la Navidad de funcionarios de la administración Trump generan rechazo [ENG]

Altos funcionarios de la administración del Donald Trump publicaron mensajes en términos explícitamente sectarios, como definir la navidad como el día para celebrar el nacimiento de “nuestro Salvador Jesucristo”. Los mensajes se distancian marcadamente del estilo más secular de "Santa Claus y renos" que ha sido la norma para los años pasados. Las publicaciones representan el ejemplo más reciente de los esfuerzos de la administración por promover los valores culturales y el lenguaje de la base cristiana.
El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.
Si desde un puesto oficial haces apología religiosa ya incumples la primera parte. En tu vida privada haces lo que te salga de las narices, pero en un puesto oficial no puedes.
Sean felices, la existencia de su Dios es altamente improbable y la de su nacimiento una convención, pero a nadie le molestan sus ritos.
Así que pasen unos buenos días con sus familias y dejen de joder al resto del mundo.
Un besito.