Los mensajes de Luis del Rivero al fiscal Stampa tras la reunión con Leire Díez: "El 1 es quien decide"

El empresario Luis del Rivero fue otro de los colaboradores de Leire Díez o, al menos, ejerció como intermediario para que esta pudiera reunirse con el fiscal Ignacio Stampa. Los mensajes de WhatsApp intercambiados por ambos en las fechas próximas al encuentro entre el fiscal y exmilitante socialista ponen de manifiesto que esta se presentaba como una enviada del PSOE.