Los mensajes de Luis del Rivero al fiscal Stampa tras la reunión con Leire Díez: "El 1 es quien decide"

El empresario Luis del Rivero fue otro de los colaboradores de Leire Díez o, al menos, ejerció como intermediario para que esta pudiera reunirse con el fiscal Ignacio Stampa. Los mensajes de WhatsApp intercambiados por ambos en las fechas próximas al encuentro entre el fiscal y exmilitante socialista ponen de manifiesto que esta se presentaba como una enviada del PSOE.

Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
El 1 es quién decide, como la mafia
Supercinexin #9 Supercinexin
#8 Donde tú dices "incómodos" yo digo "delincuentes". Como Villarejo, la fiscala de Madrid, el Peinado, Hurtado...

Un buen ministro del Interior sacaría la basura a menudo, no la dejaría en los pasillos de las instituciones.
pedrario #10 pedrario
#9 Basándote en tu imaginación claro, si los mafiosos creen que ellos hacen el bien.

Seguro que luego dices que otros son fachas mientras pides que el gobierno use la fuerza para acabar con opositores.

Clásico.
#2 concentrado
Si en este país es complicado quien es M.Rajoy, como para saber quien es el 1.
#6 tromperri
#2 Tampoco supo la justicia quien era el señor X.
Aunque todos los demás lo teníamos claro.
Supercinexin #4 Supercinexin
Ésta mujer estaba haciendo el trabajo que debería haber hecho Marlaska, y va y la echan del PSOE. Malditos buenistas maricomplejines, la victoria es del PP con estos sinsangre.
pedrario #5 pedrario
#4 ¿chantajear a jueces y fiscales?

Como gusta la mafia.
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 Encontrar mierdas ilegales en funcionarios a sueldo de la derecha.

No veo nada malo en eso. Como digo, debería ser el trabajo de un buen ministro del interior.
pedrario #8 pedrario
#7 No hay nada ilegal, sólo hay chantajes para echar a gente incómoda.

Ha quedado claro que te gusta la mafia cuando la ejercen los tuyos, no insistas.
