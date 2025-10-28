El mensaje de Google de que "instalar software fuera de la store no va a desaparecer" es claro, conciso y falso [eng]

La obligación de registro de desarrolladores de Google pone fin efectivamente a la libertad de los individuos para elegir qué software ejecutan en sus dispositivos Android, a pesar de las afirmaciones de Google de que la carga lateral no desaparecerá. El término "carga lateral" fue acuñado para implicar un riesgo, pero la nueva política de Google requiere que los desarrolladores de aplicaciones se registren, paguen una tarifa, proporcionen identificación y acepten los términos, con su aprobación determinando la fuente del software.