El mensaje de Google de que "instalar software fuera de la store no va a desaparecer" es claro, conciso y falso [eng]

La obligación de registro de desarrolladores de Google pone fin efectivamente a la libertad de los individuos para elegir qué software ejecutan en sus dispositivos Android, a pesar de las afirmaciones de Google de que la carga lateral no desaparecerá. El término "carga lateral" fue acuñado para implicar un riesgo, pero la nueva política de Google requiere que los desarrolladores de aplicaciones se registren, paguen una tarifa, proporcionen identificación y acepten los términos, con su aprobación determinando la fuente del software.

| etiquetas: google , sideloading , fdroid
Torrezzno #2 Torrezzno
Más de la mitad de la humanidad utiliza un smartphone Android. Google no es dueño de tu teléfono. Tú eres dueño de tu teléfono. Tienes derecho a decidir en quién confiar y de dónde obtener tu software.

sorrillo #4 sorrillo
#2 El sistema operativo tengo entendido que no te lo venden, te lo licencian, por lo que puede que seas dueño del altavoz y del cristal y del microprocesador pero no necesariamente eres dueño del sistema operativo.

No lo estoy defendiendo, lo estoy exponiendo.
Leclercia_adecarboxylata
A mí me ha quedado claro lo del storeno.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 gracias, editado
#5 alhambre
Me negué a validar mi cuenta en google play. Y cuando prohiban instalar de cualquier fuente dejare el android en la mesa, como el dispositivo de vigilancia y rastreo obligatorio que es.
