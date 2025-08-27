·
11
meneos
136
clics
Al menos seis heridos en un atropello múltiple en A Coruña
Un coche que estaba parado en un semáforo aceleró cuando los viandantes cruzaban en verde en una zona céntrica muy transitada El conductor ya está detenido
atropello
actualidad
#7
RoterHahn
#3
Vayamos al gramo.
El caballo era blanco?
2
K
32
#5
Antipalancas21
#3
O al de viva la María.
1
K
27
#6
victorjba
#5
Pero se la metió hace 3 meses por lo menos.
0
K
20
#2
Poll
¿Comía lamprea?
0
K
10
#3
Professor
#2
Se dice que aceleró al grito de "Santiago y Cierra España!"
3
K
4
#1
Professor
era un hombre de mediana edad que, según testigos, hablaba como si tuviese algún tipo de delirio
0
K
6
#4
Sandilo
Comía surströmming?
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
