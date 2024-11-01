edición general
Al menos once palestinos muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos once palestinos han fallecido durante la madrugada este domingo tras una oleada de bombardeos y ataques perpetrados por Israel sobre la Franja de Gaza, tras haber informado de que varias personas habrían entrado en la denominada 'Línea Amarilla'. Fuentes médicas del enclave palestino recogidas por el diario 'Filastín' han informado de dos bombardeos dirigidos contra zonas residenciales de la Franja de Gaza. En uno de ellos, al oeste de la ciudad de Jan Yunis --en el sur--, han fallecido al menos cinco personas...

... que han sido trasladadas al Hospital Nasser. Otro ataque contra tiendas de campaña ubicadas en el norte de Gaza, cerca del campamento de Jabalia, ha causado cuatro víctimas mortales cuyos cuerpos también han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos...
