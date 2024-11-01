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Al menos ocho niños muertos en un tiroteo en Luisiana

Al menos ocho niños muertos en un tiroteo en Luisiana

Los niños tenían entre 1 y 14 años, según ha declarado a NBC Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport

| etiquetas: tiroteo , luisana , eeuu , niños , armas
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
tul #1 tul
el faro del noseque y ejemplo a seguir para los mas trastornados
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
"No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así"

¿Por que cualquier trastornado HDLGP tiene acceso a armas en ese puto terruño?
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JanSmite #8 JanSmite
www.20minutos.es/internacional/un-hombre-mata-ocho-ninos-un-tiroteo-ma

"El suceso, ocurrido en la ciudad de Shreveport, ha sido calificado por la Policía como un "altercado doméstico"."

:palm: :palm: :palm:
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josde #5 josde
En EE.UU conseguir armas incluso de gran calibre es muy fácil, se venden en todos lados y sin casi impedimentos, todo el mundo incluido niños tienen alguna.
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placeres #4 placeres *
Casualmente hoy me entro en mi feed. China's 2026 Murder Season Just Kicked off (Un canal de 1.5 millones de seguidores jesus)
www.youtube.com/watch?v=I_LjgHWXFBs

Otro canal anti-chino hablando de los ataques mortales con vehiculo-armados con cuchillos de gente desesperada que tienen como objetivo areas escolares... Es curioso escucharle y ver los comentarios mientras tienes en la cabeza que USA es 23 veces más probable de ser asesinado allí que en la "peligrosa" china.
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reithor #6 reithor
Se autoisraelizan. No dice mucho el meneo sobre los niños ni el agresor para ver si hay algún tipo de sesgo. Desde luego no ha sido un tiroteo escolar, es domingo.
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Rassy #9 Rassy
Terrible... Esto es lo que tiene el acceso indiscriminado a las armas de fuego y una educación basada en la ley del más fuerte. {0x1f623}
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#10 Donlixo
USA = 3er mundo. Luisiana = 4° mundo...
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Mesto #2 Mesto
Me temo que aquí sería complicado debatir sobre cuán suele ser el perfil mayoritario de quienes cometen estas matanzas.
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Dakaira #7 Dakaira
#2 hijos de puta... Un perfil vago pero exacto.
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menéame