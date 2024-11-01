·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8801
clics
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
8161
clics
Fotografías antiguas muestran a mujeres ainu del norte de Japón y sus característicos labios tatuados
6836
clics
Frases de Adam Smith que Milei y otros rechazarían
4128
clics
Un Citroën 2 CV desafía las leyes de la gravedad como todorreno. (francés pero es video sobre todo)
4239
clics
Black Rock: corralito en ciernes
más votadas
532
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
486
Irán difunde un vídeo del ataque estadounidense-israelí contra un hospital de Teherán (EN)
407
Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz
434
Senador Jon Ossoff: «Nunca antes habíamos visto tan poco esfuerzo por ocultar tanta corrupción. La “mafia de Mar-a-Lago” ha llevado la corrupción en Estados Unidos a nuevas cotas espectaculares» [ENG]
509
Nueva York impone impuesto a los más ricos por segundas viviendas vacías
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
38
meneos
89
clics
Al menos ocho niños muertos en un tiroteo en Luisiana
Los niños tenían entre 1 y 14 años, según ha declarado a NBC Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport
|
etiquetas
:
tiroteo
,
luisana
,
eeuu
,
niños
,
armas
32
6
0
K
433
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
32
6
0
K
433
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
el faro del noseque y ejemplo a seguir para los mas trastornados
14
K
162
#3
Atusateelpelo
"No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así"
¿Por que cualquier trastornado HDLGP tiene acceso a armas en ese puto terruño?
4
K
43
#8
JanSmite
www.20minutos.es/internacional/un-hombre-mata-ocho-ninos-un-tiroteo-ma
"El suceso, ocurrido en la ciudad de Shreveport, ha sido calificado por la Policía como un
"altercado doméstico"
."
2
K
25
#5
josde
En EE.UU conseguir armas incluso de gran calibre es muy fácil, se venden en todos lados y sin casi impedimentos, todo el mundo incluido niños tienen alguna.
0
K
20
#4
placeres
*
Casualmente hoy me entro en mi feed. China's 2026 Murder Season Just Kicked off (Un canal de 1.5 millones de seguidores jesus)
www.youtube.com/watch?v=I_LjgHWXFBs
Otro canal anti-chino hablando de los ataques mortales con vehiculo-armados con cuchillos de gente desesperada que tienen como objetivo areas escolares... Es curioso escucharle y ver los comentarios mientras tienes en la cabeza que USA es 23 veces más probable de ser asesinado allí que en la "peligrosa" china.
0
K
12
#6
reithor
Se autoisraelizan. No dice mucho el meneo sobre los niños ni el agresor para ver si hay algún tipo de sesgo. Desde luego no ha sido un tiroteo escolar, es domingo.
0
K
12
#9
Rassy
Terrible... Esto es lo que tiene el acceso indiscriminado a las armas de fuego y una educación basada en la ley del más fuerte.
0
K
8
#10
Donlixo
USA = 3er mundo. Luisiana = 4° mundo...
0
K
7
#2
Mesto
Me temo que aquí sería complicado debatir sobre cuán suele ser el perfil mayoritario de quienes cometen estas matanzas.
0
K
7
#7
Dakaira
#2
hijos de puta... Un perfil vago pero exacto.
2
K
44
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Por que cualquier trastornado HDLGP tiene acceso a armas en ese puto terruño?
"El suceso, ocurrido en la ciudad de Shreveport, ha sido calificado por la Policía como un "altercado doméstico"."
www.youtube.com/watch?v=I_LjgHWXFBs
Otro canal anti-chino hablando de los ataques mortales con vehiculo-armados con cuchillos de gente desesperada que tienen como objetivo areas escolares... Es curioso escucharle y ver los comentarios mientras tienes en la cabeza que USA es 23 veces más probable de ser asesinado allí que en la "peligrosa" china.