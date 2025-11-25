Al menos 6 muertos en Kiev tras una oleada de ataques rusos contra la capital y la región de Sumy

Rusia lanzó una oleada de ataques nocturnos contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades, incluida la región nororiental de Sumy, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra. Los ataques dejaron al menos seis muertos y otros tantos heridos. Imágenes de vídeo difundidas por internet mostraban que edificios residenciales de Kiev habían sufrido un ataque a primera hora de la mañana, informaciones confirmadas posteriormente por las autoridades locales. Un edificio del céntrico distrito de Pechersk y otro del.........