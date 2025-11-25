edición general
Al menos 6 muertos en Kiev tras una oleada de ataques rusos contra la capital y la región de Sumy

Rusia lanzó una oleada de ataques nocturnos contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades, incluida la región nororiental de Sumy, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por poner fin a la guerra. Los ataques dejaron al menos seis muertos y otros tantos heridos. Imágenes de vídeo difundidas por internet mostraban que edificios residenciales de Kiev habían sufrido un ataque a primera hora de la mañana, informaciones confirmadas posteriormente por las autoridades locales. Un edificio del céntrico distrito de Pechersk y otro del.........

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
No vamos a tener paz en menos de 3-4 meses. Y es muy sencillo de explicar. La campaña contra Venezuela está lista y mientras EE.UU está con eso no se va a "preocupar" tanto por lo que pase en Ucrania. Y en Rusia, que no tienen precisamente a un gilipollas, esto le llaman oportunidad para presionar.
#3 pozz *
#1 Te lo subo a: no va a haber paz en Ucrania en menos de 3 o 4 años.
Los nazis rusos dicen claramente a diario que no quieren ninguna paz, que van a por todas en Ucrania, que la quieren entera, y que despues van a ir a por otros paises europeos.
#4 pozz
Nazis rusos atacado objetivos puramente civiles, con la única intención de sembrar el máximo terror posible.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Lo jodido es que en este ataque nocturno, cuatro de los drones entraron en los espacios aéreos de las vecinas Rumanía y Moldavia
