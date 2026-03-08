Al menos 300 muertos en deslizamiento de tierra en el Congo

Al menos 300 personas murieron en un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo, informó este domingo (08.03.2026) un líder de la sociedad civil local. El deslizamiento ocurrió el sábado debido a las lluvias torrenciales que cayeron sobre la explotación minera de Gakombe y afectó no sólo a mineros, sino a familias que viven en los alrededores. El coordinador de la sociedad civil de Masisi (donde está Rubaya), Telesphore Nitendike, dijo que las primeras estimaciones hablan de 300