edición general
4 meneos
4 clics
Menos de 3 dólares al día: 300 millones de trabajadores viven en la pobreza extrema en todo el mundo

Menos de 3 dólares al día: 300 millones de trabajadores viven en la pobreza extrema en todo el mundo

Según los pronósticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de paro mundial se mantendrá en el 4,9% en 2026 y bajará al 4,8% en 2027

| etiquetas: dólares , salarios , explotación , pobreza , oit , paro
3 1 0 K 50 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
En Barcelona sería un problema... en Pobrezuela no tanto.
0 K 8
Andreham #2 Andreham
Las mieles del capitalismo.

Pero bueno, como es un problema del capitalismo y no de España (y sólo donde gobiernen rojos) no tardarán los argumentos de "pero habrá que ver cuánto viven con esos 3$" o "ya, pero tú aceptarías que te cobrasen 10€ por la tostada para subirles el sueldo?".
0 K 8

menéame