Al menos 12 palestinos heridos y coches quemados en una noche de ataques de colonos israelíes en Cisjordania

El territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, ha vivido una noche especialmente violenta a manos de grupos de colonos israelíes, que atacaron aldeas e hirieron a personas cerca de Ramala, Nablus y Yenín, incitados tras la muerte de un colono israelí de 18 años en lo que parece un accidente de coche. Alrededor de la una de la madrugada de este domingo, seis palestinos resultaron heridos por palizas de colonos a varias aldeas de Yenín, y cinco de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, según informó en un comunicado la Media