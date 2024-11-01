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Al menos 12 palestinos heridos y coches quemados en una noche de ataques de colonos israelíes en Cisjordania

Al menos 12 palestinos heridos y coches quemados en una noche de ataques de colonos israelíes en Cisjordania

El territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, ha vivido una noche especialmente violenta a manos de grupos de colonos israelíes, que atacaron aldeas e hirieron a personas cerca de Ramala, Nablus y Yenín, incitados tras la muerte de un colono israelí de 18 años en lo que parece un accidente de coche. Alrededor de la una de la madrugada de este domingo, seis palestinos resultaron heridos por palizas de colonos a varias aldeas de Yenín, y cinco de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, según informó en un comunicado la Media

| etiquetas: palestinos , heridos , coches , quemados , ataques , colonos , israelíes
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1 comentarios
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vviccio #1 vviccio
Los sionistas también son un peligro para los propios judíos por la instrumentalización de que hacen de su religión y del adjetivo antisemita.
Los sionistas son el equivalente a los terroristas yihadistas que tanto daño han hecho al islam.
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menéame