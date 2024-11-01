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Al menos 12 detenidos en Moscú en protestas contra el bloqueo de internet
Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo 29 de marzo en Moscú por participar en protestas no autorizadas contra el bloqueo de internet y de Telegram, informaron medios locales.
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:
moscú
,
bloqueo
,
internet
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#1
frankiegth
*
En España detienen a españoles por intentar evitar que fondos buitres extranjeros desahucien bajo extorsión económica a familias enteras con menores a su cargo o personas discapacitadas. Si lo pongo en una balanza respecto a esta noticia me temo que salimos perdiendo.
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#2
Ripio
#1
Y a titiriteros.
En Israel por clamar contra un GENOCIDIO.
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#11
vicvic
Jo, como pican las noticias que cuentan realidades de Rusia. Aquí como no subas las homilías de RT/Sputnik se te censura rápidamente...
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#6
cosmonauta
#5
Acaso le he citado yo en algún momento? Respondo a unq interpelación suya, muy maleducada por cierto.
Estos son los últimos votos de
@Natostrofico
.
www.meneame.net/user/NATOstrófico/shaken
¿Observas algún patrón?
2
K
43
#7
carakola
#6
Pero si eres un usuario que negativiza con deshonestidad. Qué poca vergüenza ponerse a llorar por un par de negativos.
2
K
52
#9
cosmonauta
#7
Te remito a mi anterior comentario en
#4
.
0
K
15
#3
NATOstrófico
En 3 minutos ya tiene todos los votos de la banda de NATOtandos.
#0
¿ Como lo haces? . ¿ Buscas todos los días noticias de propaganda para subir? . Cansino
1
K
26
#4
cosmonauta
#3
También vienen los puppets a poner negativos. Es lo que tiene ser alguien relevante.
Negativos como los tuyos,
@NATOstrófico
, que van más dirigidos a quien pública que a la noticia en si.
CC
@Eunomia
@Eirene
3
K
37
#5
Iruñakis
#4
Y tu, que vas mirando quien pueda ver irrelevante tus publicaciones para hacer ver que lo malos que son los rusos teniendo tantas vergüenza que tapar? Un poco ridículo eso de ir señalando a quien le parezca irrelevante.
0
K
9
#8
NATOstrófico
#4
cinismo nivel Dios. Tú precisamente que eres el que sistemáticamente votas noticias (censuras) según que y de quien
www.meneame.net/user/cosmonauta/shaken
0
K
6
#10
Tkachenko
#4
Es lo que tiene ser alguien relevante.
En el mundo de la comedia involuntaria, sin duda
0
K
20
#12
cosmonauta
#10
Pues igual deberías hacértelo mirar porque te tengo en la chepa todo el día. ¿Que no tienes otros ídolos?
0
K
15
#13
Onaj
¿Alguien sabe si esos 8 detenidos están bien?
0
K
12
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13
comentarios)
menéame
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/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
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,
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En Israel por clamar contra un GENOCIDIO.
Estos son los últimos votos de @Natostrofico. www.meneame.net/user/NATOstrófico/shaken
¿Observas algún patrón?
#0 ¿ Como lo haces? . ¿ Buscas todos los días noticias de propaganda para subir? . Cansino
Negativos como los tuyos, @NATOstrófico, que van más dirigidos a quien pública que a la noticia en si.
CC @Eunomia @Eirene
www.meneame.net/user/cosmonauta/shaken
En el mundo de la comedia involuntaria, sin duda