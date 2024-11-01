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Al menos 11 muertos en un ataque yihadista en Burkina Faso

Al menos 11 muertos en un ataque yihadista en Burkina Faso

Al menos 11 civiles, en su mayoría integrantes de milicias voluntarias que apoyan al ejército, murieron en un ataque yihadista en el norte de Burkina Faso, informaron este jueves a la AFP habitantes locales y fuentes de seguridad. El ataque, registrado el miércoles, fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaida, que afirmó haber «tomado el control de un puesto militar perteneciente a las milicias burkinesas».

| etiquetas: burkina faso , yihadismo , al qaeda
6 0 0 K 72 actualidad
8 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
En Burkina Faso creo que se han pasado de rojeliadas, por lo tanto ahora los grupos terroristas religiosos del país empezarán a recibir dinero, armas y también se hará la vista gorda un poquito con sus movimientos de tropas y de capitales por el Mundo Libre.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Un golpista hecho a sí mismo, y sin ayuda de nadie. Le está yendo muy bien con su elección de aliados.  media
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#5 Cualicuatrototem
#2 Con los aliados de siempre no les ha ido bien, al menos a su población, por lo general para tener un resultado diferente debes cambiar algo.
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Pertinax #7 Pertinax *
#5 El arte de la geopolítica parece poco desarrollado en algunos países del Sahel. Y todo parece indicar que, ciertamente, todo va a cambiar. A peor.
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cfsr86 #3 cfsr86
#1 hay que rededemocratizar la zona hasta que salgan los suyos.
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#4 Cualicuatrototem
#1 De la Wikipedia:
En materia económica, Traoré tomó una serie de medidas trascendentales. En 2024, se anunció la suspensión de las exportaciones de oro en bruto para intentar que el mismo se procese en el país. En agosto de ese año, el país anunció la nacionalización de dos minas de oro de una empresa británica que tenía deudas con el Estado burkinés. En consecuencia, a fines de 2024, el gobierno burkinés presentó al mundo sus primeros lingotes de oro nacionales para acumularse como reservas. Esa audaz decisión inspiró a países vecinos como Níger, que avanzó en la nacionalización del uranio.
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#4 Por cosas de mucho menor interés occidente ha tumbado gobiernos africanos.
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Eibi6 #8 Eibi6
integrantes de milicias voluntarias que apoyan al ejército esto en mi pueblo difícilmente se puede considerar civiles
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menéame