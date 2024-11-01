Al menos 11 muertos en un ataque yihadista en Burkina Faso

Al menos 11 civiles, en su mayoría integrantes de milicias voluntarias que apoyan al ejército, murieron en un ataque yihadista en el norte de Burkina Faso, informaron este jueves a la AFP habitantes locales y fuentes de seguridad. El ataque, registrado el miércoles, fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaida, que afirmó haber «tomado el control de un puesto militar perteneciente a las milicias burkinesas».