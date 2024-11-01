Al menos 11 muertos en un ataque yihadista en Burkina Faso

Al menos 11 civiles, en su mayoría integrantes de milicias voluntarias que apoyan al ejército, murieron en un ataque yihadista en el norte de Burkina Faso, informaron este jueves a la AFP habitantes locales y fuentes de seguridad. El ataque, registrado el miércoles, fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaida, que afirmó haber «tomado el control de un puesto militar perteneciente a las milicias burkinesas».
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En materia económica, Traoré tomó una serie de medidas trascendentales. En 2024, se anunció la suspensión de las exportaciones de oro en bruto para intentar que el mismo se procese en el país. En agosto de ese año, el país anunció la nacionalización de dos minas de oro de una empresa británica que tenía deudas con el Estado burkinés. En consecuencia, a fines de 2024, el gobierno burkinés presentó al mundo sus primeros lingotes de oro nacionales para acumularse como reservas. Esa audaz decisión inspiró a países vecinos como Níger, que avanzó en la nacionalización del uranio.