Memorias De Pez se sube al cuento del colapso de Japón con un análisis pésimo

Había aguantado hasta ahora, pero Memorias de Pez se ha terminado sumando a la moda de los catastrofistas sobre Japón: titulares apocalípticos, análisis pésimos y muchas ganas de hacer negocio con el miedo.

Free_palestine #1 Free_palestine
Es vomitivo ese tío, en su anterior vídeo de la agresión USraelí a irán, ponía en duda el ataque a la escuela de niñas con más de 100 niñas muertas, decía que podía ser propaganda, o que podía haber sido un misil de las defensas iraníes, el tío es un nafo de cuidado, me gusta informarme escuchando los relatos de ambas partes, pero que ponga en duda ese crimen de guerra fue deleznable
#4 DatosOMientes
Siempre me resulta muy gracioso el escozor de Garzón con que otros youtubers tengan más visitas que él.
#2 Toponotomalasuerte *
Memorias de pez es un asco infumable de propaganda barata, pero cuando se pone un video de YouTube hay que poner de quien es. Por qué algunos no queremos regalar interacciones a gente que no las merece.

Por a quien crítica entraré a verlo, pero se debería de obligar a poner quien difunde la noticia o reportaje.


Edito, ya sale la miniatura.
#3 daniMate
Este canal ha ido pasando poco a poco a mera propaganda.
Nada de lo que dice ya es relevante, solo usa datos sesgados y sus análisis no son más que sesgos de confirmación.

Todo lo lo que no confirme sus prejuicios o el discursos oficial (por el que le pagan) queda fuera del análisis y de los datos que usa

Una pena.
