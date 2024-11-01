edición general
Memorialistas de Andalucía critican las jornadas sobre la Guerra Civil que suman nuevas renuncias tras Uclés

El ciclo Letras en Sevilla anda envuelto en polémica. David Uclés se baja del cartel y los coordinadores del acto, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, tachan al escritor de “sectario e ignorante”. Pero hay más renuncias, como la portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, y la investigadora Zira Box. Y la “provocación” de las jornadas, dicen las víctimas del franquismo, estaba servida desde el título: ‘1936: la guerra que todos perdimos'

Rogue #2 Rogue
La manía que tienen con querer reescribir la historia.
#4 soberao
Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, tachan al escritor de “sectario e ignorante”
¿Pues entonces para qué se quejan si para ellos no estaba a la altura de su evento? Arturo está cada vez peor.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Confiamos en que los posibles lectores presentes o futuros de David Uclés tomen buena nota de todo esto», concluyen Pérez-Reverte y Vigorra.

www.abc.es/sevilla/cultura/arturo-perez-reverte-jesus-vigorra-ante-pla

Vaya, parece que en este caso el "hay que separar al autor de su obra" no aplica.
#3 rulko
1936: la guerra que todos perdimos. Unos mas que otros.
calaña #1 calaña *
Entiendo a David Uclés y considero que es muy valiente su decisión sabiendo lo que le se iba a venir encima. Yo, por mí parte, creo que hubiera tomado otra decisión, no sé.
