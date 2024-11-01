Memorialistas de Andalucía critican las jornadas sobre la Guerra Civil que suman nuevas renuncias tras Uclés

El ciclo Letras en Sevilla anda envuelto en polémica. David Uclés se baja del cartel y los coordinadores del acto, Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, tachan al escritor de “sectario e ignorante”. Pero hay más renuncias, como la portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, y la investigadora Zira Box. Y la “provocación” de las jornadas, dicen las víctimas del franquismo, estaba servida desde el título: ‘1936: la guerra que todos perdimos'