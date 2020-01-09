Memoria de tramposos

La mayor parte de los muertos atribuidos al comunismo en el libro negro son, en realidad, víctimas de la guerra civil en Rusia, que en ningún caso puede atribuirse a los comunistas, al igual que en China y las hambrunas que siguieron a los enfrentamientos, presentadas por la derecha como un deliberado recurso represivo utilizado por el poder soviético o maoísta. Al mismo tiempo se excusan las víctimas del capitalismo como accidentes o a causa de los duros inicios de la revolución industrial o por la deficiente sanidad de la época.
