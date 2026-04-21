Meloni denuncia "facturas escandalosas" de un hospital suizo a víctimas del incendio de Crans-Montana

La primera ministra Giorgia Meloni ha expresado su rechazo al supuesto trato dado por las autoridades sanitarias suizas a las familias de heridos en el incendio."Un hospital de Sion llegó incluso a cobrar más de 70.000€ por tan solo unas horas de hospitalización. Un insulto, una burla, propia de una burocracia inhumana", dijo Meloni.En Suiza, la asistencia sanitaria la adelantan los hospitales y luego se reembolsa a través de seguros o acuerdos bilaterales. Las autoridades suizas hablan de error y aseguran que no se solicitará el pago