edición general
17 meneos
33 clics
Meloni denuncia "facturas escandalosas" de un hospital suizo a víctimas del incendio de Crans-Montana

Meloni denuncia "facturas escandalosas" de un hospital suizo a víctimas del incendio de Crans-Montana

La primera ministra Giorgia Meloni ha expresado su rechazo al supuesto trato dado por las autoridades sanitarias suizas a las familias de heridos en el incendio."Un hospital de Sion llegó incluso a cobrar más de 70.000€ por tan solo unas horas de hospitalización. Un insulto, una burla, propia de una burocracia inhumana", dijo Meloni.En Suiza, la asistencia sanitaria la adelantan los hospitales y luego se reembolsa a través de seguros o acuerdos bilaterales. Las autoridades suizas hablan de error y aseguran que no se solicitará el pago

| etiquetas: italia , suiza , facturas , hospitales , crans-montana , incendio
14 3 0 K 190 actualidad
4 comentarios
14 3 0 K 190 actualidad
joffer #1 joffer
Muy importante alzar la voz ante los desmanes de la sanidad privada.
2 K 41
#2 Eukherio *
#1 Ya. Siempre intentarán cobrarte el precio para pardillos cuando la cosa no está clara, pero si tienes la capacidad de aparecer públicamente para decir que están estafando abiertamente puede que hasta se acojonen como en este caso. Seguro que si pagasen en silencio nadie se daría cuenta del "error".
2 K 28
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Que se las pasen a la Yuso que se las paga gustosamente.
0 K 13
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Si le compran un ático en Zurich, sin problema.
0 K 10

menéame