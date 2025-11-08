Melania Rodríguez maravilla con el salto más difícil del mundo y se proclama campeona del mundo de doble mini trampolín  

Melania Rodríguez sigue haciendo historia. La gimnasta gallega se ha proclamado este sábado campeona del mundo de doble mini tramp, después de realizar un ejercicio fantástico que ha puesto en pie al público que había en el Navarra Arena. La gimnasta del Club Burgas de Ourense ha rozado la perfección en el salto más difícil del mundo: doble mortal adelante en posición carpada con medio giro, seguido de triple mortal carpado, con una recepción fantástica. Melania ha realizado un primer salto, fue la primera de todas, que le valió una puntuación de 27.600, en la antesala de lo que iba a venir con un segundo salto de 26.700, por los 26.400 de la rusa Galina Begim, que compite como neutral, y los 26.100 de la británica Kistry Way...