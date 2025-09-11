El mejor mural del mundo, de Eva Casais, luce en la protectora Os Biosbardos de Ponteareas  

Un sueño hecho realidad. «¿Te imaginas que el mural de una protectora de animales, hecho gratis, con materiales donados, sin apenas infraestructuras, se convierta en el mejor mural del mundo? Pues esto es posible». Este fue el mensaje que Eva Casais lanzo hace escasos días para dar a conocer su última intervención artística en la protectora de animales Os Biosbardos (Ponteareas). Optaba a convertirse en el mejor del mundo de la plataforma Street Art Cities en agosto de 2025 y así ha sido. «Estoy muy emocionada, sobre todo por lo que...
| etiquetas: mural , street art cities , agosto 2025 , eva casais , os biosbardos