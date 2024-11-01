La mejor comedia involuntaria de los 90  

En plena explosión del hip hop comercial de los 90, Vanilla Ice intentó conquistar el cine con Frío como el hielo (Cool as Ice, 1991), una película que mezcla romance, motos, coreografías imposibles y una estética tan extrema que hoy resulta fascinante… por razones equivocadas. En esta video-reseña repasamos el contexto de la época, el fenómeno Vanilla Ice, su intento de convertirse en estrella de cine y por qué esta película ha terminado convertida en objeto de culto, carne de videoclub y ejemplo perfecto del delirio noventero más desatado.