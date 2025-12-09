edición general
Meghan McCain se jacta de que su padre era tan heterosexual que salió con una stripper

El famoso “ex-gay” Milk Yiannopoulos dijo que no había nada más gay que la política exterior del fallecido John McCain. En un clip, el “ex” jovencito afirma: “No estoy diciendo que fuera un homosexual practicante físicamente, pero ¿hay algo más gay que la sed de sangre de John McCain?” “Estaba casado con dos mujeres”, dijo McCain sobre el ex candidato republicano, que tenía siete hijos, “y no quiero que esto sea extraño para todos, pero era un notorio mujeriego antes de casarse. De hecho, salió con una stripper cuando estaba en la Universidad

Pablosky #1 Pablosky
Llevo un rato flipando con esto y luego me he dado cuenta de quien la ha publicado xD
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 viernes tarde, llueve, sofá y cerveza… estas mierdas me encantan xD
Escafurciao #3 Escafurciao
Pero gay es bueno o es woke, yo la verdad ya me pierdo.
