Meghan McCain se jacta de que su padre era tan heterosexual que salió con una stripper

El famoso “ex-gay” Milk Yiannopoulos dijo que no había nada más gay que la política exterior del fallecido John McCain. En un clip, el “ex” jovencito afirma: “No estoy diciendo que fuera un homosexual practicante físicamente, pero ¿hay algo más gay que la sed de sangre de John McCain?” “Estaba casado con dos mujeres”, dijo McCain sobre el ex candidato republicano, que tenía siete hijos, “y no quiero que esto sea extraño para todos, pero era un notorio mujeriego antes de casarse. De hecho, salió con una stripper cuando estaba en la Universidad