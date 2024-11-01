edición general
3 meneos
14 clics
El megaresort de lujo que están construyendo en el Monte Sinaí, uno de los lugares más sagrados del mundo

El megaresort de lujo que están construyendo en el Monte Sinaí, uno de los lugares más sagrados del mundo

Durante años, los visitantes se han aventurado al Monte Sinaí para contemplar el amanecer sobre el prístino paisaje rocoso o realizar otras excursiones con guías beduinos. Ahora, uno de los lugares más sagrados de Egipto, venerado por judíos, cristianos y musulmanes, se encuentra en el centro de una polémica por los planes para convertirlo en un nuevo megaproyecto turístico. Conocido localmente como Jabal Musa, el Monte Sinaí es donde se cree que Moisés recibió los Diez Mandamientos. La Biblia y el Corán también aseguran que en este lugar.

| etiquetas: resort , sinai
2 1 0 K 36 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Si existiese un Dios y quisiera de alguna forma favorecer a la humanidad todos los lugares "sagrados" serían pasto inmediato de la tectónica de placas.
0 K 11
Gadfly #1 Gadfly
el problema sera medioambiental o ecologico o como quieras llamarlo, pero desde luego no deberia de ser religioso
0 K 6

menéame