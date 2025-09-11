Medvedev atribuye la violencia política en Estados Unidos al apoyo a Ucrania tras el asesinato de Charlie Kirk (ENG)

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev afirmó el jueves que el apoyo occidental a Ucrania está vinculado a la creciente violencia política en Estados Unidos después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado a tiros mientras hablaba en un campus universitario en Utah. "¿Quién sigue? Quizás sea hora de que el equipo MAGA se dé cuenta de que, al apoyar a Ucrania, apoya a asesinos", escribió Medvedev en una publicación en inglés en X.
| etiquetas: rusia , medvedev , ucrania , kirk , asesinato , trump , putin
Fuera de coñas, la de risas que nos hemos echado con el plutonio y Putin y mira cómo las gastan en Yankilandia con quien molesta...
Yo creo que los estadounidenses deberían barrer su casa antes de criticar a otros países.
Eso sin tener en cuenta que Medvedev es tan bocas como Trump.