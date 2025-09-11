edición general
Medvedev atribuye la violencia política en Estados Unidos al apoyo a Ucrania tras el asesinato de Charlie Kirk (ENG)

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev afirmó el jueves que el apoyo occidental a Ucrania está vinculado a la creciente violencia política en Estados Unidos después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado a tiros mientras hablaba en un campus universitario en Utah. "¿Quién sigue? Quizás sea hora de que el equipo MAGA se dé cuenta de que, al apoyar a Ucrania, apoya a asesinos", escribió Medvedev en una publicación en inglés en X.

suppiluliuma
¡Niño, quítale la botella de aguardiente al tito Dima! ¡Que la ha vuelto a liar! ¡Ha dicho que los trumpetes apoyan a Ucrania!
Grahml
Se ve que Medvedev aún está jodido por perder el otro día el partido del US Open

x.com/StoolTennis/status/1959818554121089086
salteado3
Vaya trol es siempre Medvedev... :troll:

Fuera de coñas, la de risas que nos hemos echado con el plutonio y Putin y mira cómo las gastan en Yankilandia con quien molesta...

Yo creo que los estadounidenses deberían barrer su casa antes de criticar a otros países.
HeilHynkel
Con más de 300 tiroteos al año ... como si necesitaran excusas de fuera para acabar a tiros.

Eso sin tener en cuenta que Medvedev es tan bocas como Trump.
Suleiman
Este tío está chocheando.
Dav3n
#7 Es un trollazo y no se le da nada mal xD xD xD
Sacapuntas
¿Quiere decir que los ucranianos están detrás de la muerte de Kirk? ¿Trump, primer aviso? ?( :-S
meroespectador
¿Es una declaración de culpabilidad?, ¿está diciendo que cómo sigan apoyando a Ucrania esto volverá a ocurrir?...
