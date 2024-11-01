Medovik, tarta de miel rusa

Este es el pastel más representativo de la repostería rusa; es un pastel muy popular y muy apreciado, y no es de extrañar, ya que es delicioso y muy aromático. Por eso he decidido enseñaros a prepararlo en esta época del año, porque es perfecto para una mesa festiva. Esta receta es fácil de hacer, requiere tiempo y paciencia, pero merece mucho la pena. Se elabora con ingredientes básicos y económicos, fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Por supuesto, lleva miel, que es un ingrediente esencial en esta receta.
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@skaworld
en otro orden de cosas y sin demasiada relacion mas alla de los osos tienen piel, los castores también...
www.imdb.com/title/tt12818328/
Puto locurón, si un dia estas aburrido dale un tiento, empieza suave... pero poco a poco va creciendo el nivel de ida de olla y al final lo estas flipando muy mucho