Medovik, tarta de miel rusa

Este es el pastel más representativo de la repostería rusa; es un pastel muy popular y muy apreciado, y no es de extrañar, ya que es delicioso y muy aromático. Por eso he decidido enseñaros a prepararlo en esta época del año, porque es perfecto para una mesa festiva. Esta receta es fácil de hacer, requiere tiempo y paciencia, pero merece mucho la pena. Se elabora con ingredientes básicos y económicos, fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Por supuesto, lleva miel, que es un ingrediente esencial en esta receta.