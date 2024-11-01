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Medovik, tarta de miel rusa

Medovik, tarta de miel rusa

Este es el pastel más representativo de la repostería rusa; es un pastel muy popular y muy apreciado, y no es de extrañar, ya que es delicioso y muy aromático. Por eso he decidido enseñaros a prepararlo en esta época del año, porque es perfecto para una mesa festiva. Esta receta es fácil de hacer, requiere tiempo y paciencia, pero merece mucho la pena. Se elabora con ingredientes básicos y económicos, fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Por supuesto, lleva miel, que es un ingrediente esencial en esta receta.

| etiquetas: receta , esbieta , svitlana , medovik , repostería , miel , rusia
8 1 0 K 118 cultura
7 comentarios
8 1 0 K 118 cultura
MellamoMulo #3 MellamoMulo
Habrá que matar unos osos en el proceso digo yo

@skaworld
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skaworld #5 skaworld
#3 Winnie ya va pidiendo tierra

en otro orden de cosas y sin demasiada relacion mas alla de los osos tienen piel, los castores también...

www.imdb.com/title/tt12818328/

Puto locurón, si un dia estas aburrido dale un tiento, empieza suave... pero poco a poco va creciendo el nivel de ida de olla y al final lo estas flipando muy mucho
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MellamoMulo #7 MellamoMulo
#5 pues el trailer ya me ha encantao
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo *
Gracias a la mención de la miel de la receta de galletas con hidromiel que ha compartido @themarquesito he recordado que ayer me encontré con esta maravilla de tarta curioseando recetas de la ucraniana Esbieta/Svitlana. Esta es la receta correctamente ejecutada, haciendo la masa uno mismo, pero hay una variante de "emergencia" que se hace con obleas de galleta que venden al efecto
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themarquesito #2 themarquesito
#1 Pintaza tiene esa tarta
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josde #4 josde
#2 De miel da o miel compra.
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arturios #6 arturios
Curioso, yo vi una tarta parecida pero hecha con tortitas y sirope de arce, supongo que será una variación de emigrantes rusos en las américas.
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menéame