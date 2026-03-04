¿Por qué los medios de comunicación de derecha no pueden detener a Candace Owens? (ENG)

La maquinaria mediática conservadora está descubriendo ahora, para su evidente horror, que no tiene ni idea de cómo silenciar a una de sus mayores creaciones. Candace Owens recibió un megáfono de manos del difunto Charlie Kirk, fue agasajada por Donald Trump y elogiada por Focus on the Family como una de «las muchas gigantes negras del movimiento conservador». Ahora, precisamente quienes construyeron su plataforma la tildan de vampiresa y esquizofrénica. Y ella sigue creciendo.