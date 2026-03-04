edición general
¿Por qué los medios de comunicación de derecha no pueden detener a Candace Owens? (ENG)

La maquinaria mediática conservadora está descubriendo ahora, para su evidente horror, que no tiene ni idea de cómo silenciar a una de sus mayores creaciones. Candace Owens recibió un megáfono de manos del difunto Charlie Kirk, fue agasajada por Donald Trump y elogiada por Focus on the Family como una de «las muchas gigantes negras del movimiento conservador». Ahora, precisamente quienes construyeron su plataforma la tildan de vampiresa y esquizofrénica. Y ella sigue creciendo.

Crias monstruos y no siempre se dejan domesticar.
Colgaos dan altavoz a otros colgaos y descubren que no se callan y sueltan más barbaridades de lo que esperaban. Más viejo que el cagar.
A lo mejor es un topo de la izquierda para poner en ridículo las ideas de la derecha. Nah ya se ponen en ridículo ellos solos.
La tia es una crack aunque es antisionista, por eso lo de la "maquinaria conservadora" molesta
#5 está es la que leva fatal con la viuda de Kirk
Candance who?
otra con la parabolica...Mari Carmen!!! que eres de Almendralejo! no de California!!!

A veces en esta santa casa se mueven mas cosas provincianas usanas que de nuestra Españita
