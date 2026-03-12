edición general
Un medio irlandés destapa un carguero con bombas para Israel atravesando aguas españolas

La contradicción entre el discurso pacifista de Pedro Sánchez y la realidad de su política exterior empieza a ser noticia más allá de las fronteras del Estado español. El medio irlandés The Ditch reveló este martes que un carguero de bandera holandesa asegurado por una firma irlandesa navega hacia la Palestina ocupada por el Estado de Israel con "toneladas de bombas y munición" para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), después de haber sido autorizado a atravesar aguas españolas el pasado sábado.

3 comentarios
Mediorco #3 Mediorco
Me han convencido, después de esto solo puedo votar a vox :shit: :shit: :shit: :tinfoil:
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Un "Medio irlandés" de madre irlandesa y de padre Israelí :troll:
Apotropeo #1 Apotropeo
No veo en la noticia que tocase puerto español, así que supongo que se refiere a que pasó por el estrecho.
El estrecho es un paso internacional de mercancías.
Aún así, especifican que el barco declaró un destino falso.

De esa forma, no veo ninguna incongruencia de nuestro gobierno.

Pero si veo a los dos países implicados EEUU y Israel, haciendo pirateo internacional.
