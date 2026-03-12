Un medio irlandés destapa un carguero con bombas para Israel atravesando aguas españolas

La contradicción entre el discurso pacifista de Pedro Sánchez y la realidad de su política exterior empieza a ser noticia más allá de las fronteras del Estado español. El medio irlandés The Ditch reveló este martes que un carguero de bandera holandesa asegurado por una firma irlandesa navega hacia la Palestina ocupada por el Estado de Israel con "toneladas de bombas y munición" para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), después de haber sido autorizado a atravesar aguas españolas el pasado sábado.