El “Medievo psicodélico”: la olvidada historia del LSD en psiquiatría durante el franquismo

En 1952, el profesor Albert Hofman visitó Madrid para impartir una serie de conferencias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre el cornezuelo del centeno. La visita del químico que sintetizó la dietilamina del ácido lisérgico (LSD-25) supuso un hito en la práctica psiquiátrica, en tanto despertó un gran interés por aquel compuesto y sus posibles aplicaciones en la salud mental.