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¿En qué medida se basa en la evidencia la «prueba del TDAH con hashtag» (#adhdtest)? Un análisis transversal de contenido de vídeos de TikTok sobre la detección del TDAH [ENG]

El objetivo de este estudio era evaluar la calidad de la información sobre la detección del TDAH o las autoevaluaciones que aparece en los vídeos de TikTok con la etiqueta #adhdtest, así como la interacción de estos vídeos con sus espectadores.
Resultado: de los 50 vídeos incluidos, el 92 % resultaron engañosos. Además, los vídeos útiles registraron una interacción mínima, con solo el 4 % del total de «Me gusta», el 1 % del total de comentarios y el 7 % del total de favoritos. Es necesario hacer frente a esta desinformación.

| etiquetas: tdah , tiktok , prueba , autoevaluación
1 1 0 K 17 ciencia
2 comentarios
1 1 0 K 17 ciencia
skaworld #1 skaworld *
Al final el unico metodo eficiente de autoevaluar la deteccion de enfermedades es si tienes la mano mas grande que la cara, pero solo es eficaz mediante una revision de pares por parte de alguien experimentado en su aplicación
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Gry #2 Gry
Sería más interesante estudiar cuanto tiempo tardan de media los usuarios de Tiktok en desarrollar TDHA. :troll:
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menéame