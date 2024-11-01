¿En qué medida se basa en la evidencia la «prueba del TDAH con hashtag» (#adhdtest)? Un análisis transversal de contenido de vídeos de TikTok sobre la detección del TDAH [ENG]

El objetivo de este estudio era evaluar la calidad de la información sobre la detección del TDAH o las autoevaluaciones que aparece en los vídeos de TikTok con la etiqueta #adhdtest
, así como la interacción de estos vídeos con sus espectadores.
Resultado: de los 50 vídeos incluidos, el 92 % resultaron engañosos. Además, los vídeos útiles registraron una interacción mínima, con solo el 4 % del total de «Me gusta», el 1 % del total de comentarios y el 7 % del total de favoritos. Es necesario hacer frente a esta desinformación.