Médicos Unidos por sus Derechos denuncia la precariedad laboral de los facultativos: "Agendas interminables y salarios muy inferiores a la media europea"

La Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) pone de relieve que el médico es el pilar del sistema y Sanidad insiste, con el nuevo Estatuto Marco, en que «no tengamos siquiera el derecho a negociar las condiciones con la Administración, algo que deriva en el éxodo de médicos . Es un déficit «enorme» de profesionales que hace «insostenible» el conjunto del sistema sanitario. A continuación, se enumeran los problemas que sufre la profesión y que «nos llevan» a la huelga.