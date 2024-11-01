Médicos Unidos por sus Derechos denuncia la precariedad laboral de los facultativos: "Agendas interminables y salarios muy inferiores a la media europea"

La Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) pone de relieve que el médico es el pilar del sistema y Sanidad insiste, con el nuevo Estatuto Marco, en que «no tengamos siquiera el derecho a negociar las condiciones con la Administración, algo que deriva en el éxodo de médicos . Es un déficit «enorme» de profesionales que hace «insostenible» el conjunto del sistema sanitario. A continuación, se enumeran los problemas que sufre la profesión y que «nos llevan» a la huelga.
Los médicos soportan actualmente «agendas interminables de pacientes cada día» mientras las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, no dejan de crecer (126 días de media). Esta presión asistencial, derivada de la falta de médicos, impide ofrecer una atención de calidad al paciente.
Plantillas insuficientes, precariedad y alta temporalidad
