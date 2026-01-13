edición general
Los médicos reclaman en la huelga mayor interlocución con el gobierno de Ayuso y mejoras económicas

Además de solicitar el Estatuto Marco, los médicos de la Comunidad de Madrid exigen mayor interlocución con el Gobierno de Ayuso y mejoras económicas en los dos días de huelga que van a celebrar mañana y el jueves a nivel estatal. En la Comunidad de Madrid están llamados a la huelga unos 27.000 médicos de atención primaria, hospitales públicos y los centros de continuidad. No obstante, los servicios mínimos son muy altos en algunos ambulatorios y en las urgencias de los hospitales por el tema de la gripe.

