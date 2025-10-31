edición general
Un medicamento sin receta que cuesta 20 dólares en Europa requiere receta médica y cuesta 800 dólares en Estados Unidos [ENG]

Un medicamento sin receta que cuesta 20 dólares en Europa requiere receta médica y cuesta 800 dólares en Estados Unidos [ENG]

Un suministro mensual de Miebo, el medicamento recetado para el ojo seco de Bausch & Lomb, cuesta 800 dólares o más en Estados Unidos antes de aplicar el seguro. Sin embargo, el mismo medicamento, comercializado como EvoTears, se vende sin receta médica en Europa desde 2015 por unos 20 dólares. Lo pedí por Internet a una farmacia extranjera por 32 dólares, gastos de envío incluidos, y me lo entregaron en una semana. Por supuesto, esto es a la vez impactante y previsible.

Josecoj #2 Josecoj
Es lo que tiene hacer negocio con la sanidad. Y aquí ya podemos ir preparándonos
pepel #1 pepel
¿Se puede exportar sin aranceles? Aunque sea al mercado negro.
hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
No, no es impactante, vives en un pais de mierda, redactor de statnews.com
#4 MagnumClarsen
Camello de medicamentos es una profesión poco valorada.
