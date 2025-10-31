Un medicamento sin receta que cuesta 20 dólares en Europa requiere receta médica y cuesta 800 dólares en Estados Unidos [ENG]

Un suministro mensual de Miebo, el medicamento recetado para el ojo seco de Bausch & Lomb, cuesta 800 dólares o más en Estados Unidos antes de aplicar el seguro. Sin embargo, el mismo medicamento, comercializado como EvoTears, se vende sin receta médica en Europa desde 2015 por unos 20 dólares. Lo pedí por Internet a una farmacia extranjera por 32 dólares, gastos de envío incluidos, y me lo entregaron en una semana. Por supuesto, esto es a la vez impactante y previsible.