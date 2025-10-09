Mediaset España ofrecerá en abierto los principales partidos de la NFL, incluido el histórico 2025 NFL Madrid Game y la Super Bowl LX

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el 2025 NFL Madrid Game y varios partidos de la temporada regular y los play-offs.
| etiquetas: mediaset , españa , nfl , super bowl , tv
La NBA sí, es normal que en España y cualquier país de Europa se compre antes una suscripción para ver partidos que de ligas como la ACB, e incluso la Euroliga. Pero porque el baloncesto es un deporte popular, tras el fútbol anda en el segundo escalón junto a tenis o motor.
Pero para los que ya somos adultos, es que hasta el rugby se nos atraviesa, es como que no hay hueco en nuestra mente para un nuevo deporte con reglas y equipos por descubrir. Y si no vemos rugby, pues la NFL o baseball mucho menos.
Saludos