Mediaset España ofrecerá en abierto los principales partidos de la NFL, incluido el histórico 2025 NFL Madrid Game y la Super Bowl LX

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el 2025 NFL Madrid Game y varios partidos de la temporada regular y los play-offs.

