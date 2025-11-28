MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho públicos este viernes los nombres de las cinco de las grandes empresas que se enfrentaron a sanciones económicas por un total de 350.000 euros después de que el Gobierno detectase anuncios engañosos de descuentos en sus productos durante la campaña del Black Friday de 2023. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy identificó subidas de precios días antes para simular grandes rebajas en MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia, Gestaweb 2020 y otras dos firmas.