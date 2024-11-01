Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

La llegada a Euskadi de menores magrebíes acompañados de sus padres, que luego les 'abandonan' en localidades vascas para que se beneficien de las redes forales de acogida, un fenómeno destapado por EL CORREO el pasado septiembre, se está extendiendo. Mientras la Policía Nacional y la Ertzaintza investigan al menos una veintena de casos sospechosos, estos mismos cuerpos van practicando detenciones que certifican que no se trata de hechos aislados. El último caso conocido se ha registrado en Gipuzkoa. La Policía Nacional ha detenido a un ...