Mecheros nazis y camisetas de Franco a un clic: denuncian a la tienda de "los patriotas de España"

Mecheros con esvásticas, pulseras con el águila de San Juan utilizada durante la dictadura, camisetas con la imagen de Francisco Franco o con el yugo y las flechas, símbolo histórico de Falange Española. Todo ello puede encontrarse en la web Franquistas.es que se presenta sin rodeos como "la tienda de los patriotas de España".

Pues como miren en ALIEXPRESS... está lleno.
Patriotas de pulserita que seguramente no tendrían mucho remordimiento en enterrar en cunetas a los españoles que señalen su fanatismo.

Más que patriotas, son traidores de medio pelo. :clap:
Tristemente no es ilegal....
No como la tienda comunista (La tienda comunista ofrece todo tipo de productos solidarios con el Partido Comunista de España) que vende Jamón Ibérico Bellota del Valle de Los Pedroches de 8 y 9 kg (Brida Negra


latiendacomunista.es/producto/jamon-iberico-de-bellota-del-valle-de-lo


O cerveza artesanal PASIONARIA o GERNIKA

latiendacomunista.es/producto/cerveza-artesanal-gernika-pack-6-latas/
Pues con ese dominio, no sé qué les sorprende o esperaban que vendiesen.

#1 xD xD No jodas! xD
