Mecheros nazis y camisetas de Franco a un clic: denuncian a la tienda de "los patriotas de España"

Mecheros con esvásticas, pulseras con el águila de San Juan utilizada durante la dictadura, camisetas con la imagen de Francisco Franco o con el yugo y las flechas, símbolo histórico de Falange Española. Todo ello puede encontrarse en la web Franquistas.es que se presenta sin rodeos como "la tienda de los patriotas de España".
| etiquetas: franquismo , memoria histórica , falange española
Más que patriotas, son traidores de medio pelo.
latiendacomunista.es/producto/jamon-iberico-de-bellota-del-valle-de-lo
O cerveza artesanal PASIONARIA o GERNIKA
latiendacomunista.es/producto/cerveza-artesanal-gernika-pack-6-latas/
#1 No jodas!