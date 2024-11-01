edición general
11 meneos
10 clics
Mazón remodelará su Gobierno el 5 de noviembre por la espantada de su fichaje estrella para la reconstrucción

Mazón remodelará su Gobierno el 5 de noviembre por la espantada de su fichaje estrella para la reconstrucción

El jefe del Consell realizará los cambios en el ejecutivo autonómico tras el aniversario de la dana aunque según fuentes consultadas por elDiario.es el militar retirado José Gan Pampols pretendía dejarlo antes del 29 de octubre

| etiquetas: mazón , dana , jose gan pampols
9 2 0 K 122 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 122 actualidad
Catacroc #3 Catacroc
Gan Pampols ficho para llevarse las ostias que le tenian que caer a Mazon y resulta que no colo y Mazon se ha seguido llevando las tortas. Asi que se ahorran el sueldo. Por que no ha servido para nada mas.
3 K 50
shake-it #2 shake-it *
Flipo con la esquizofrenia del PP. Por un lado le dicen a Sánchez que se vaya, que su gobierno está amortizado, que se aferra al poder, blablabla. Y por otro mantienen a este tipo que estaba ausente (seguramente follando beodo) mientras la gente moría en una catástrofe. En fin... La huida hacia delante de Mazón es más rocambolesca y obscena cada día que pasa... Y todo por no ceder ante su rival político (desde Génova) y por conseguir su paguita vitalicia (Mazón)
0 K 20
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Para la derecha, aparte de proyectar en los demás todos sus males, siempre todos los gobiernos que no son ellos son dictaduras ilegítimas de tiranos que se aferran al poder porque clarísimamente la población les quiere a ellos, como no puede ser de otro modo, y no al tirano dictador que no les deja gobernar.

Ésto ya lo decían con Zapatero en el año 2004, te pillas panfletos de la derecha de aquellos años y lo ves igual.
0 K 16
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Pampols se va? Vaya, siempre que le escuché en alguna entrevista me había parecido alguien más o menos sensato y profesional.
En fin, si no se encuentra cómodo dentro del gobierno valenciano, pues normal que se vaya.

Supongo que ahora Mazon pondrá a alguien del partido y más acostumbrado a recibir órdenes que a darlas.
0 K 17
ipanies #6 ipanies
En los mentideros internos de la organización delictiva ya se ha dado la sentencia a este cadáver político y las ratas abandonan el barco en manada.
No deja de ser un insulto a los valencianos pero hay que reconocer que como espectáculo gore promete muchas cosas todo esto...
0 K 13
The_real_deal #4 The_real_deal
Hay que estar muy muy mermado para aceptar un puesto que te ofrezca Mazon. Solo viendo el nivel de incompetencia del personaje, cualquiera que pueda hacer sinapsis huiria despavorido de trabajar con el.
0 K 11

menéame