Mazón remodelará su Gobierno el 5 de noviembre por la espantada de su fichaje estrella para la reconstrucción

El jefe del Consell realizará los cambios en el ejecutivo autonómico tras el aniversario de la dana aunque según fuentes consultadas por elDiario.es el militar retirado José Gan Pampols pretendía dejarlo antes del 29 de octubre
| etiquetas: mazón , dana , jose gan pampols
Ésto ya lo decían con Zapatero en el año 2004, te pillas panfletos de la derecha de aquellos años y lo ves igual.
En fin, si no se encuentra cómodo dentro del gobierno valenciano, pues normal que se vaya.
Supongo que ahora Mazon pondrá a alguien del partido y más acostumbrado a recibir órdenes que a darlas.
No deja de ser un insulto a los valencianos pero hay que reconocer que como espectáculo gore promete muchas cosas todo esto...