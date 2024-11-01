·
12
meneos
9
clics
'Mazón a prisión': más de 200 asociaciones y víctimas de la DANA convocan una nueva manifestación
La concentración, que tendrá lugar este sábado 27, ha sido convocada más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales para exigir que Mazón deje su acta de diputado y acuda a declarar voluntaria...
mazón
dana
actualidad
#1
Feindesland
Nunca debio dimitir. El siguiente está avisado...
