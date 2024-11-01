edición general
12 meneos
9 clics
'Mazón a prisión': más de 200 asociaciones y víctimas de la DANA convocan una nueva manifestación

'Mazón a prisión': más de 200 asociaciones y víctimas de la DANA convocan una nueva manifestación

La concentración, que tendrá lugar este sábado 27, ha sido convocada más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales para exigir que Mazón deje su acta de diputado y acuda a declarar voluntaria...

| etiquetas: mazón , dana
11 1 0 K 133 actualidad
1 comentarios
11 1 0 K 133 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Nunca debio dimitir. El siguiente está avisado...
:wall:
0 K 17

menéame