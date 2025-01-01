Mazón incorpora 20 nuevos asesores en un año y supera el límite marcado de 72

El Consell amplió en 11 plazas el tope para cargos de confianza en enero para afrontar la reconstrucción tras la Dana, pero lo ha superado con varios nombramientos en el último mes, aunque tres de los asesores dependen del expresidente Puig, por lo que desde el ejecutivo defienden que aún están por debajo del límite y recuerdan que son muy inferiores a los 116 del Botànic