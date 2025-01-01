Mazón incorpora 20 nuevos asesores en un año y supera el límite marcado de 72

El Consell amplió en 11 plazas el tope para cargos de confianza en enero para afrontar la reconstrucción tras la Dana, pero lo ha superado con varios nombramientos en el último mes, aunque tres de los asesores dependen del expresidente Puig, por lo que desde el ejecutivo defienden que aún están por debajo del límite y recuerdan que son muy inferiores a los 116 del Botànic
| etiquetas: valencia , pp , mazon
Son como los sionistas con los palestinos
Vaya panda!
Lo entiendo como un experto en la materia X, para ayudar a un equipo de gobierno que tiene menos conocimientos en esa materia. Vale, acepto barco.
Pero si ese conocimiento hace falta en la Administración Pública, ese experto debería estar en un puesto permanente y continuar asesorando cuando haya cambio de gobierno ¿no? Y cuando ya no haga falta ese conocimiento, se amortiza la plaza sin posibilidad de contratar a otro amiguete para asesorar en la misma materia. Y por supuesto, todos los informes deberían ser públicos que para eso los pagamos.
Pero claro, los que ponen las reglas son los que se aprovechan de ellas.