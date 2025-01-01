edición general
Mazón incorpora 20 nuevos asesores en un año y supera el límite marcado de 72

El Consell amplió en 11 plazas el tope para cargos de confianza en enero para afrontar la reconstrucción tras la Dana, pero lo ha superado con varios nombramientos en el último mes, aunque tres de los asesores dependen del expresidente Puig, por lo que desde el ejecutivo defienden que aún están por debajo del límite y recuerdan que son muy inferiores a los 116 del Botànic

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Para medicamentos, emergencias, medicos no hay dinero, para bajarle impuestos a Iberdrola, Ricos, asesores y toreros sí hay dinero

Son como los sionistas con los palestinos
camvalf #7 camvalf
#1 Ellos tienen sus proyectos y prioridades, y los servicios públicos no son una de ella. Lo decía Emilio Romero, periodista y nada sospechoso de ser de izquierda, "la derecha gobierna para 200 familias y eso no da votos para gobernar por lo tanto tiene que mentir...", eso lo dijo hace ya muchísimos años, ahora la cosa ha evolucionado y han conseguido que trabajadores a los cuales perjudica a largo u a medio plazo les vote con la promesa que son ricos y no lo saben.
#3 tromperri
Hay que aprovechar lo poco de gobierno que le queda para comprar lealtades que aseguren que a futuro pueda seguir viviendo de cuento.
#2 lordban
Hombre se entiende, dadas sus luces es normal que él necesite más asesores. También estoy más tranquilo sabiendo que no piensa él las cosas...
#6 Marisadoro
#2 ¿Y ninguno de le aconseja que dimita?
Vaya panda!
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Hay pasta fresca!
pitercio #5 pitercio *
Está comprando peña. Les soborna con el dinero de la caja. En realidad da igual lo que le asesoren porque al final él se va a ir de putas cuando haya puente, aunque llueva.
Democrito #4 Democrito
Como no tengo contacto con la política, el concepto de "asesor" es algo que siempre me ha chirriado mucho.

Lo entiendo como un experto en la materia X, para ayudar a un equipo de gobierno que tiene menos conocimientos en esa materia. Vale, acepto barco.

Pero si ese conocimiento hace falta en la Administración Pública, ese experto debería estar en un puesto permanente y continuar asesorando cuando haya cambio de gobierno ¿no? Y cuando ya no haga falta ese conocimiento, se amortiza la plaza sin posibilidad de contratar a otro amiguete para asesorar en la misma materia. Y por supuesto, todos los informes deberían ser públicos que para eso los pagamos.

Pero claro, los que ponen las reglas son los que se aprovechan de ellas.
