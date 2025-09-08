Mazón atendió desde El Ventorro cuatro de las siete llamadas con Pradas el 29-O

Gran parte de las comunicaciones entre el president y su consellera de Emergencias se produjeron con el primero todavía en El Ventorro y no desde su despacho del Palau, como se deducía de la primera versión aportada por el Consell. La nueva cronología sitúa al president en el restaurante hasta "entre las 18.30 y las 18.45" pese a que la primera comunicación con la consellera es a las 17.37 horas, con el Cecopi ya en alerta por la presa de Forata.