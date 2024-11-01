edición general
Mazón, 365 días de "maltrato" hacia las víctimas de la DANA

"La última vez que estuve con mi padre, se despidió con un beso en la frente, como hacía siempre. Y ni siquiera me levanté, jamás pensé que sería la última vez que lo vería". Manuel Álvarez volvió entonces a su casa, tenía algo de fiebre, se había puesto "las vacunas del covid y la gripe". Rosa lo llamó al cabo de un rato para decirle que se había desbordado el Barranco del Poyo.

karakol #3 karakol
Lo habitual en el PP.

El desprecio e insultos a las víctimas es la especialidad de la casa, ya sea por el 11-M, el Yak-42, el Metro de València, las víctimas del franquismo o los insultos en sede parlamentaria a colectivos desfavorecidos, ¿verdad Andreita, o Tellado, o Hernando, o Zaplana o tantos otros?

Mierda de personas han sido, mierda de personas son y mierda de personas seguirán siendo.
DarthMatter #1 DarthMatter *
Mazón rima con c*br*n.
yende #2 yende
#1 y con Prisión!
