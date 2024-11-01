Mazón, 365 días de "maltrato" hacia las víctimas de la DANA

"La última vez que estuve con mi padre, se despidió con un beso en la frente, como hacía siempre. Y ni siquiera me levanté, jamás pensé que sería la última vez que lo vería". Manuel Álvarez volvió entonces a su casa, tenía algo de fiebre, se había puesto "las vacunas del covid y la gripe". Rosa lo llamó al cabo de un rato para decirle que se había desbordado el Barranco del Poyo.