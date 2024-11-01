Las mayores crisis ferroviarias de la Historia

Podemos rastrear el pasado encontrando crisis ferroviarias en el mismo siglo XIX, la centuria protagonista del desarrollo del ferrocarril. Como la llamada por la prensa de la época Railway Mania, ocurrida en el Reino Unido durante la década de 1840, y que supuso la primera gran «burbuja tecnológica» de la historia. Pensemos que el tren era el alma del desarrollo y progreso técnico de las revoluciones industriales de ese siglo. Tras el éxito de las primeras líneas ferroviarias, todo el mundo quería invertir en esa nueva tecnología.