edición general
1 meneos
14 clics

Las mayores crisis ferroviarias de la Historia

Podemos rastrear el pasado encontrando crisis ferroviarias en el mismo siglo XIX, la centuria protagonista del desarrollo del ferrocarril. Como la llamada por la prensa de la época Railway Mania, ocurrida en el Reino Unido durante la década de 1840, y que supuso la primera gran «burbuja tecnológica» de la historia. Pensemos que el tren era el alma del desarrollo y progreso técnico de las revoluciones industriales de ese siglo. Tras el éxito de las primeras líneas ferroviarias, todo el mundo quería invertir en esa nueva tecnología.

| etiquetas: tren , crisis
1 0 0 K 10 cultura
2 comentarios
1 0 0 K 10 cultura
aupaatu #2 aupaatu *
La liberizacion del mercado ferroviario y su incremento en el uso de la red no sé si entraba en los cálculos cuando se construyeron las lineas de alta velocidad.
Y si a esto le sumas las consecuencias del cambio climático En la red del que Algunos Partidos Politicos siguen dudando Por lo que no se contemplarian las consecuencias
0 K 9
#1 Juanjolo *
Sin leer el artículo, gracias a RTVE ya se que son la de Franco y esa de Galicia que recordaron en un programa, después las de Europa y por último y menos importante la de Óscar Puente de la cual ni hablaron.
0 K 6

menéame