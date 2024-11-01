El mayor proyecto de almacenamiento de baterías de Alemania inicia su construcción en Baviera [ENG]

El paisaje de Gundremmingen, en Baviera, vuelve a transformarse. Apenas unos días después de la demolición de las emblemáticas torres de refrigeración de la antigua central nuclear, RWE ha iniciado oficialmente la construcción del que será el mayor sistema de almacenamiento de baterías de Alemania, un paso simbólico en la acelerada transición energética del país.



Líderes políticos y empresariales asistieron al acto inaugural del miércoles, subrayando la importancia estratégica del emplazamiento.