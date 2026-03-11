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Mayor Oreja resucita la conspiración del 11-M con sospechas sobre ETA y el “estado profundo” francés
El exministro del Interior presentará junto a Aznar este miércoles, aniversario de la matanza, un libro en el que afirma que “queda mucho por decir” sobre los atentados
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mayor oreja
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relacionadas
#1
Moderdonia
Mayor Oreja es eso que pasa cuando una guerra civil la pierden los maestros y la ganan los curas.
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K
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#4
Celsar
#1
estás on fire hoy!
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#11
sotillo
#1
Este y sus lacayos persiguieron a un policía que le tocó encontrar una mochila de explosivos y que les desbarató su relato, le destrozaron la vida a él y a su familia, su mujer no aguantó la presión y se suicido, y ni el ni los medios como el Mundo y otros tertulianos no han pagado por sus delitos, vergüenza
4
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51
#6
woody_alien
Y no es el único, debe ser alguna campaña -
www.meneame.net/story/federico-trillo-atribuye-atentado-11m-comandos-m
4
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#3
Mikhail
Cuando pensabas que ya no podían dar más asco, viene otro del PP y te demuestra que sí que pueden.
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32
#2
oceanon3d
Hdp ... poco más que decir.
2
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27
#7
angelitoMagno
¿La resucita? Oreja nunca abandonó la teoría conspirativa.
0
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#9
Suleiman
El está en estado profundo de subnormalidad....
0
K
13
#5
jewel_throne
*
Mayor Oreja,
menor
ninguna vergüenza
0
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10
#10
vGeeSiz
Del 11 de Marzo
rabiosa actualidad...hay que tapar algo que esté pasando estos días?
0
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10
#12
fremen11
Todos tienen la culpa menos el HDLGP que todavía no ha renegado de las armas de destrucción masiva......
0
K
10
#14
Mecaguen
Viejo podrido de odio.
0
K
10
#13
okeil
A estas alturas, la irrelevancia es absoluta. Los inmolados en Leganés lo corroboraron ...
0
K
9
#8
AlexGuevara
Más imbecilidad profunda que la suya es difícil encontrarla
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K
7
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14
comentarios)
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menorninguna vergüenza
rabiosa actualidad...hay que tapar algo que esté pasando estos días?