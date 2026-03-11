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Mayor Oreja resucita la conspiración del 11-M con sospechas sobre ETA y el “estado profundo” francés

El exministro del Interior presentará junto a Aznar este miércoles, aniversario de la matanza, un libro en el que afirma que “queda mucho por decir” sobre los atentados

| etiquetas: 11m , eta , mayor oreja
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Moderdonia #1 Moderdonia
Mayor Oreja es eso que pasa cuando una guerra civil la pierden los maestros y la ganan los curas.
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#4 Celsar
#1 estás on fire hoy! xD xD xD
1 K 27
sotillo #11 sotillo
#1 Este y sus lacayos persiguieron a un policía que le tocó encontrar una mochila de explosivos y que les desbarató su relato, le destrozaron la vida a él y a su familia, su mujer no aguantó la presión y se suicido, y ni el ni los medios como el Mundo y otros tertulianos no han pagado por sus delitos, vergüenza
4 K 51
Mikhail #3 Mikhail
Cuando pensabas que ya no podían dar más asco, viene otro del PP y te demuestra que sí que pueden. :-P
2 K 32
oceanon3d #2 oceanon3d
Hdp ... poco más que decir.
2 K 27
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿La resucita? Oreja nunca abandonó la teoría conspirativa.
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#9 Suleiman
El está en estado profundo de subnormalidad....
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jewel_throne #5 jewel_throne *
Mayor Oreja, menor ninguna vergüenza :ffu: :ffu:
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#10 vGeeSiz
Del 11 de Marzo xD

rabiosa actualidad...hay que tapar algo que esté pasando estos días?
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#12 fremen11
Todos tienen la culpa menos el HDLGP que todavía no ha renegado de las armas de destrucción masiva......
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Mecaguen #14 Mecaguen
Viejo podrido de odio.
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#13 okeil
A estas alturas, la irrelevancia es absoluta. Los inmolados en Leganés lo corroboraron ...
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#8 AlexGuevara
Más imbecilidad profunda que la suya es difícil encontrarla
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menéame