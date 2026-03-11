edición general
Mayor Oreja resucita la conspiración del 11-M con sospechas sobre ETA y el “estado profundo” francés

Este, cuenta Mayor Oreja, le dio el nombre de un asesor de Interior en la etapa socialista en España, información que lo puso sobre la pista de la existencia en Francia de “una red paralela, un servicio secreto no oficial, una especie de deep state, o ‘estado profundo’, dirigido por Charles Pasqua, antiguo ministro de los Gobiernos de Jacques Chirac y Édouard Ballador”. En dicha “red”, que según supo Mayor Oreja por otras “fuentes” era capaz de influir sobre el presidente Chirac en temas de terrorismo incluso contra el criterio de su ministro..

dunachio #3 dunachio
Este montón de mierda infecto es de los que más añora a ETA. Le encantaría que siguiesen matando, porque sacaba mucho dinero con temas de protección y seguridad privada a amenazados por ETA. Cuando anunciaron su disolución debió ser un día duro para él.
15 K 180
Arkhan #4 Arkhan
#3 Siempre han necesitado a ETA y se nota que la echan de menos. Era más fácil hacer campaña con sus muertos que con lo que dicen los independentistas catalanes.
4 K 57
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Recordar que mintieron porque sabían que perdían las elecciones, decir "ha sido ETA" fue el medio que encontraron para mantenerse en el poder... con la única intención de seguir saqueando este país.
8 K 108
#8 Acabose
#5 No les funcionó lo de ETA, pero siguen saqueando el país sin ningún problema.
1 K 22
manbobi #1 manbobi
Se hizo rico gracias a ETA
6 K 91
#2 candonga1
Pues ya sabéis, hoy, en el aniversario del 11-M hemos sabido que no fue el terrorismo de Irán, el gran culpable del terrorismo mundial según nuestros aliados.

Tampoco fue Al Qaeda, fundada en otro estado del Golfo, estado muy amigo de occidente, por cierto.

Fue Eta en colaboración con Francia!!!!
5 K 80
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Que vaya a Cuarto Milenio o a Horizonte, que es lo mismo.

Ahí le harán caso.
4 K 60
#7 Barriales
Tanto rezar lo ha vuelto un hijo de puta.
2 K 27
sotillo #9 sotillo
#7 Ya venía así de casa
0 K 9

