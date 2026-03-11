Mayor Oreja resucita la conspiración del 11-M con sospechas sobre ETA y el “estado profundo” francés

Este, cuenta Mayor Oreja, le dio el nombre de un asesor de Interior en la etapa socialista en España, información que lo puso sobre la pista de la existencia en Francia de “una red paralela, un servicio secreto no oficial, una especie de deep state, o ‘estado profundo’, dirigido por Charles Pasqua, antiguo ministro de los Gobiernos de Jacques Chirac y Édouard Ballador”. En dicha “red”, que según supo Mayor Oreja por otras “fuentes” era capaz de influir sobre el presidente Chirac en temas de terrorismo incluso contra el criterio de su ministro..